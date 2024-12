Meghan Markle e o príncipe Harry incluíram o novo membro da família no postal de Natal. A família adotou o beagle Momma Mia e o patudo não ficou de fora.

O carinhoso retrato em que podemos ver os duques de Sussex com os filhos, Archie e Lilibet, e os amigos de quatro patas foi divulgado pelo escritório do casal, no dia 16 de dezembro, como relata a People.

Além de ter sido uma surpresa ver o pequeno Archie, de cinco anos, e Lilibet, de três, os patudos (além de Momma Mia, Guy e Pula) também não passaram despercebidos.

© Archewell