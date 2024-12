Meghan Markle e o príncipe Harry já divulgaram o cartão de Natal.

Através da rede social X (antigo Twitter), é possível ver um postal com várias fotos do casal em ações de solidariedade, mas há uma das imagens que chama particularmente a atenção.

Archie, de cinco anos e Lilibet, de três, filhos dos Duques, aparecem de costas, enquanto correm em direção aos pais. Na mesma imagem estão também presentes os cães da família. Nos comentários da publicação são vários os internautas que destacam a cor de cabelo das crianças: ruivo, como o do pai.

No texto deste postal está ainda escrito: "Em nome do escritório do Príncipe Harry e de Meghan, do Duque e da Duquesa de Sussex, da Archewell Productions e da Archewell Foundation, desejamos a todos umas festas muito felizes e um bom ano novo."



© X

Recorde-se que Meghan e Harry enfrentam rumores sobre uma suposta crise no casamento.

