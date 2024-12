O príncipe Harry esteve presente no evento DealBook Summit, do New York Times, e falou sobre os rumores que têm surgido ultimamente sobre um possível divórcio, noticia a People.

"Aparentemente [Harry e Meghan], comprámos e mudámos de casa umas dez ou 12 vezes. Aparentemente, divorciámo-nos talvez dez ou 12 vezes também. Como assim?", respondeu Harry, a rir, depois de questionado sobre as especulações de que é alvo na Internet.

De relembrar que o casal decidiu seguir caminhos diferentes no que diz respeito à sua exposição pública. Assim, enquanto o filho do rei Carlos III tem-se dedicado às causas solidárias pelas quais lutava quando ainda trabalhava para a realeza, Meghan optou por uma abordagem empresarial.

"É difícil acompanhar, por isso é que o melhor é ignorar", referiu na entrevista com Andrew Ross Sorkin, na quarta-feira, 4 de dezembro.

Na mesma conversa, Harry ainda revelou "gostar muito" de viver e educar os filhos nos Estados Unidos.

