O príncipe Harry e Meghan Markle publicaram o seu habitual postal de Natal no início deste mês. O cartão apresentava seis fotografias com os destaques deste ano.

Uma delas, mostrava os filhos, Archie e Lilibet, a correr para os braços dos pais, de costas para a câmara, que levou vários fãs a lançarem rumores de que a fotografia havia sido falseada recorrendo ao programa de edição de imagem Photoshop.

Agora, está a correr um postal de Natal falso pela Internet criado por um fã anónimo dos Duques de Sussex através de Inteligência Artificial, noticia o Daily Mail.

O cartão digital conta com a imagem de Archie e Lilibet e a frase: "Feliz Natal & e Bom Ano Novo do príncipe Archie & princesa Lilibet." No centro, está uma imagem dos príncipes, a preto e branco, que terá sido criada usando imagens já existentes no domínio público.

A imagem tornou-se viral na rede social X, e vários fãs têm criticado a sua divulgação, apelidando o cartão de "ridículo".

"Não acredito que há pessoas que acreditam que a Meghan partilhou isto. Já se está a tornar ridículo", lê-se num comentário, citado pela referida publicação.

