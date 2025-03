Meghan Markle não podia estar mais entusiasmada! A duquesa de Sussex revelou esta quinta-feira, dia 13, nas redes sociais o seu novo projeto. A mulher do príncipe Harry está de regresso aos podcasts (depois de uma parceria com o Spotify), desta vez com a Lemonada Media.

"Estou tão entusiasmada em partilhar algo em que tenho vindo a trabalhar: 'Confissões de uma mulher empreendedora', o meu novo podcast com a Lemonada Media", informou no Instagram.

"Tenho tido conversas profundas com mulheres incríveis que tornaram os seus sonhos realidade e que conseguiram escalar pequenas ideias em grandes negócios bem sucedidos", continua.

"Elas falam abertamente, partilham dicas, truques (e erros), deixam-me entrar na mente delas enquanto construo o meu próprio negócio, As Ever", diz ainda, referindo-se à marca de lifestyle que lançou este ano.

"Tem sido revelador, inspirador… e divertido! (Afinal, qual o sentido se não nos podermos divertir nesta aventura?)", completa, notando que o primeiro episódio poderá ser ouvido a 8 de abril.

Leia Também: Apesar das críticas, série de Meghan Markle vai ter segunda temporada