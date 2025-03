Meghan Markle revelou um teaser do seu novo projeto - um podcast sobre empreendimento no feminino intitulado 'Confessions of a Female Founder'.

No trailer, partilhado pela revista People, Meghan, de 43 anos, afirma: "Eu sou a Meghan, e isto são as 'Confissões de uma Empreendedora', um programa no qual falo com empresárias e amigas sobre as noites em branco, as lições aprendidas e o foco que as levou ao lugar onde estão agora".

"Vamos mergulhar nos altos… nos baixos… e nos conselhos que tornam pequenas ideias em negócios bilionários… e claro, vamos falar sobre coisas de mulheres", completou.

O podcast estreia a 8 de abril.

