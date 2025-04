Meghan Markle vive a melhor fase da sua vida! Foi a própria quem o referiu durante um evento da TIME100 no qual esteve à conversa com Jessica Sibley, chefe executiva da revista Time.

Questionada sobre as "confissões" que tinha a fazer, num trocadilho com o seu podcast sobre empreendimento feminino - 'Confessions of a Female Founder', Meghan respondeu:

"Uma confissão que tenho para vocês hoje é que me sinto muito confortável em dizer que estou mais feliz que nunca", realçou.

"Ter um companheiro e um marido que me apoia tanto e filhos saudáveis é uma alegria (…) nunca imaginei que neste ponto me sentiria tão feliz e grata, mas é o que realmente sinto", completou.

