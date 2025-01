Harry e Meghan Markle vivem atualmente na Califórnia, em Montecito, experienciando, por isso, de perto o drama dos incêndios florestais que atualmente deflagram no estado americano.

As primeiras notícias davam conta de que os duques de Sussex podem ter abandonado a mansão onde vivem, como forma de prevenção, mais tarde ficámos a saber que Harry e Meghan abriram as portas de casa para amigos que tiveram que evacuar as suas respetivas habitações e agora a imprensa internacional fala de um plano de emergência do casal.

Segundo parece, a atriz e o príncipe deram ordens à equipa de segurança para fazer um plano de emergência e embalar itens essenciais para os filhos, Archie, de cinco anos, e Lilibet, de três.

Um morador que vive perto da casa do casal disse em declarações ao Mirror que "o caos" ainda não chegou perto daquela área, mas pela forma rápida como as chamas se estão a mover não vale a pena "correr riscos".