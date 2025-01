Já foram muitas as celebridades internacionais que ficaram sem as suas habitações ou casas de férias. Entre os famosos afetados pelos incêndios em Los Angeles está a mãe de Beyoncé.

Tina Knowles contou que perdeu o "lugar sagrado e feliz", tendo visto o seu bungalow reduzido a cinzas.

"Era o meu lugar preferido, o meu santuário, sagrado, um lugar feliz", destacou nas rede sociais, onde mostrou um vídeo antigo que gravou no local.

"Deus abençoe todos os homens e mulheres corajosos do nosso corpo de bombeiros que arriscam as vidas em condições perigosas. Agradecemos a vossa dedicação e por salvarem tantas vidas. Isto podia ter sido muito pior sem a dedicação destes trabalhadores e dos primeiros socorros. Estou muito triste pelas pessoas que perderam os membros da família. As minhas orações estão com vocês", destacou de seguida, deixando também uma palavra de conforto às pessoas que "perderam as casas e pertences".

"Não consigo imaginar a dor, o sofrimento e o medo que estão a suportar. Estou a rezar pela nossa linda cidade de Los Angeles", escreveu ainda.

