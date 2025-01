Selena Gomez meteu as 'mãos na massa' e foi para a rua ajudar as vítimas dos incêndios e os trabalhadores que estão na linha da frente no combate.

De acordo com o Daily Mail, a cantora publicou um vídeo de um local improvisado - num parque de estacionamento na área de Santa Monica - para servir almoços às vítimas e às pessoas dos primeiros socorros.

O noivo da artista, Benny Blanco, pode ser visto com uma máscara de proteção individual a ajudar a distribuir comida, assim como Selene Gomez. Veja as imagens na galeria.

