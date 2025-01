Meghan Markle continua a mostrar o seu apoio à comunidade de Los Angeles enquanto os incêndios continuam a assolar a região.

Esta semana, a duquesa de Sussex fez voluntariado junto da Altadena Teen Girls, uma organização criada por uma jovem de 14 anos para "restaurar a normalidade às vítimas jovens" afetadas pelos incêndios, revela a Page Six.

A mulher do príncipe Harry terá chegado ao local onde a organização se encontrava no terreno, com roupas e produtos de beleza para oferecer, assim como refeições.

