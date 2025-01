Abigail Spencer, atriz que contracenou com Meghan Markle na série 'Suits', falou do novo projeto da duquesa de Sussex, nomeadamente o programa da Netflix 'With Love, Meghan'.

Em declarações à revista Hello!, num concerto da American Heart Association, que aconteceu esta quinta-feira, dia 30, Abigail afirmou: "Estou tão entusiasmada pelas pessoas conhecerem a Meghan como eu conheço".

"É realmente bonito e vão aprender muito. Eu aprendi", disse ainda, uma vez que foi convidada do programa.

"Estou muito, muito grata por todos poderem conhecer um bocadinho da Meghan que eu conheço e que amo", completou.

O programa, recorde-se, estreia a 4 de março na Netflix.

