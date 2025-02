Sabia que foi Mandy Teefey, mãe de Selena Gomez, a responsável pela primeira vez que a cantora e Benny Blanco se encontraram?

"Eu tinha cerca de 16, ou 17 anos", revelou a artista à Interview Magazine, quando questionada sobre a idade que tinha quando conheceu o agora noivo.

"E lançámos a nossa primeira música em 2013 ou algo assim", acrescentou Benny Blanco.

"Foi a mãe dela que organizou a nossa reunião. Foi logo depois de eu começar a ter sucesso e ela ainda não era cantora", referiu o produtor.

Na época, Gomez ainda fazia parte do elenco de 'Wizards of Waverly Place' no Disney Channel.

"Quando ela começou a lançar música, eu gostei tanto. Senti que ela era a 'rapariga triste' original", disse ainda Blanco na mesma entrevista.

Os dois ficaram só amigos durante muitos anos apesar de Selena Gomez considerar que a evolução para um romance foi "muito simples", tendo admitido que teve sentimentos primeiro.

Leia Também: Selena Gomez e Benny Blanco compram mansão de 35 milhões em LA