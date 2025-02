Selena Gomez encantou os fãs na terça-feira, 18 de fevereiro, dia em que organizou uma 'listening party' para que os fãs pudessem ouvir o seu novo álbum, recentemente anunciado, e em que colabora com o noivo, o produtor Benny Blanco.

Vestida por Erin Walsh, a cantora usou um casaco de pelo da Milkwhite, que custa cerca de 560 euros, com um vestido, tudo num look monocromático vermelho, noticia a Page Six.

Do batom, às unhas e aos sapatos, o vermelho foi a escolha da artista para o evento que decorreu em Londres (Inglaterra) e que somou elogios nas redes sociais.

