Esta sexta-feira é Dia de São Valentim e Selena Gomez presenteou os fãs com uma grande surpresa: um novo single, intitulado 'Scared of Loving You'.

Mas não foi só a música a ser lançada! A artista também revelou o videoclipe, tanto nas redes sociais, como no YouTube.

E não podia estar mais fofo! Nas imagens, pode ver-se Selena Gomez com o noivo, Benny Blanco, numa viagem à Disneyland, enquanto o casal tem momentos de diversão e de cumplicidade.

Ora veja.

'Scared of Loving You' faz parte do álbum de Selena Gomez em colaboração com Benny Blanco, que será lançado em março. Para ver o videoclipe completo, clique aqui.

