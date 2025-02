O filme com mais nomeações para os Óscares, 'Emília Pérez' está cercado de polémicas, especialmente nas últimas semanas quando publicações consideradas ofensivas e preconceituosas de protagonista Karla Sofía Gascón foram resgatadas das redes sociais e causaram indignação.

Entretanto, no domingo, 9 de fevereiro, Selena Gomez foi abordada pelo moderador do Festival de Cinema de Santa Barbara, que lhe perguntou como se sentia no meio do caos em que mergulhou a campanha do seu filme.

"Estou muito bem", respondeu a atriz. "Parte da magia desapareceu, mas escolho continuar a ter orgulho do que fiz e estou simplesmente grata e vivo sem arrependimentos", acrescentou.

Selena Gomez reforçou que só tem boas memórias da produção e aproveitou para enaltecer a oportunidade que teve com 'Emília Pérez'.

"Foi uma experiência tão especial. O realizador [Jacques Audiard] realmente confiou em mim e fiquei muito grata, porque consegui mostrar às pessoas que sou capaz de fazer mais. Espero que este seja apenas o começo para mim. Faria este filme as vezes que fosse preciso se pudesse".

Recorde-se que Karla Sofía Gascón foi acusada de ter publicado, há anos, tweets ofensivos sobre os muçulmanos, a morte de George Floyd, a diversidade nos Óscares e o movimento LGBTQIA+.

