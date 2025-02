Selena Gomez e Benny Blanco voltaram à infância numa visita à Disneyland, o parque temático da Disney, na Califórnia.

O casal foi visto a divertir-se em várias atrações, e foi filmado e fotografado por fãs.

Ambos estavam acompanhados pelos seus guarda-costas e, para a ocasião, Gomez usou um casaco comprido preto com calças de ganga. Já Blanco usou um look bem colorido, com patchwork, e um casaco de ganga claro, revela a People.

O casal foi visto na experiência Guardians of the Galaxy e nas chávenas giratórias do Mad Tea Party, como é possível ver no vídeo abaixo.

