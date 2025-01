Selena Gomez publicou no Instagram um vídeo em que aparece a chorar, mostrando-se solidária com os imigrantes ilegais mexicanos que foram deportados dos Estados Unidos. As imagens foram, entretanto, eliminadas, mas não deixaram de ficar 'registadas' na Internet.

A cantora recebeu várias reações à sua partilha, tendo sido 'ameaçada' por um candidato republicano ao Senado do Utah em 2018. "Deportem a Selena Gomez", escreveu o político no X (antigo Twitter) depois de criticar o vídeo da artista.

Por sua vez, como relata a people, Selena Gomez fez questão de responder à letra: "Oh, Sr. Parker, Sr. Parker. Obrigada pela gargalhada e pela ameaça."

© Instagram