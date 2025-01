A cantora partilhou um vídeo no Instagram onde se mostra revoltada com a medida de Donald Trump. As críticas que recebeu levaram-na a apagar o vídeo.

Selena Gomez mostrou a sua solidariedade para com os imigrantes ilegais que foram deportados dos Estados Unidos. Através de um vídeo partilhado na sua conta de Instagram, a cantora, que é neta de mexicanos, chora ao dizer: "Sinto muito. O meu povo está a ser atacado, as crianças. Eu não entendo. Sinto muito. Queria poder fazer algo, mas não posso. Não sei o que fazer, vou tentar de tudo, eu prometo". Depois deste vídeo gerar algumas críticas, onde a cantora é acusada de estar num lugar de privilégio, Selena acabou por apagar o momento. Mais tarde deixou uma reposta aos críticos, afirmando: "Aparentemente não é ok mostrar empatia pelas pessoas". Recorde-se que uma das primeiras medidas do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi deportar imigrantes ilegais do país.