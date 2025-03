Selena Gomez foi 'apanhada' durante um encontro com o noivo, Benny Blanco, e foi o seu look que mais chamou a atenção.

A cantora estava com uma camisola justa e transparente, em castanho, que combinou com um casaco no mesmo tom (mas brilhante), sapatos e cinto. Para completar o visual, a artista optou por calças de ganga e mala preta.

De acordo com a People, o casal foi fotografado junto na noite de quarta-feira, dia 19 de março, em Nova Iorque, para comemorar a exibição de 'Spring Breakers', de 2012, na A24 x IMAX.

