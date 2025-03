Selena Gomez não estava com bom humor horas antes de ser pedida em casamento, como recordou em conjunto com o companheiro, Benny Blanco.

O casal esteve no 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', na quinta-feira, 20 de março, e o apresentador deu os parabéns a ambos pelo noivado.

De seguida, Jimmy Fallon perguntou a Selena se ela sabia que ia ser pedida em casamento. A cantora afirmou que foi uma surpresa total.

"Tivemos de fazer muita promoção ao álbum. Acordei e estava muito confusa sobre o que estava a acontecer, sobre para onde estávamos a ir, porque parecia ser longe. Estava mal-humorada. Estava tipo, cansada... Disse: 'Depois desta gravação, vou sair com os meus amigos'. E ele diz, do género: 'Ok, claro. Veremos quando chegares'", relatou a artista.

"Ela quase que não foi. Estava do género: 'Não me sinto muito bem, acho que vou ficar em casa hoje. Não podemos simplesmente compensar a gravação noutro dia?'. E eu estava a tentar descobrir uma maneira de fazer [isto]", lembrou Benny Blanco.

"Primeiro, ficar noivo de alguém é a coisa mais louca do mundo", disse depois o músico, lembrando que Selena estava "chateada consigo porque no dia anterior" ao pedido de casamento tinha estado a "contar-lhe mentiras más".

Mas tudo acabou por correr bem, e em dezembro do ano passado o casal anunciou o noivado. Isto depois de pouco mais de um ano de namoro.

