Selena Gomez está noiva de Benny Blanco! A grande novidade foi confirmada nas últimas horas através das redes sociais do casal, que mostrou fotografias do pedido de casamento e até do anel.

Perante as imagens, a imprensa internacional não tardou a descobrir todos os pormenores que esconde esta joia especial.

Ao que parece, o anel tem um valor sentimental muito especial para Selena Gomez, avança o especialista em joias Steven Stone, citado pelo Mirror.

Romântico e atento a pormenores, Benny Blanco escolheu um anel com um diamante em "forma de marquise", alegadamente numa referência à letra do tema 'Good For You', no qual Selena fala sobre "diamantes marquise".

A joia terá o valor de cerca de 190 mil euros, e o diamante de "corte marquise" terá quatro quilates, com 'banho' de diamante adicionado para dar ainda mais brilho.



© Instagram_selenagomez

