Selena Gomez e Benny Blanco são um dos casais do momento. Depois de terem ficado noivos em dezembro do ano passado, eis que a cantora lança o seu mais recente álbum, 'I Said I Love You First', em colaboração com o companheiro.

Selena Gomez já tinha admitido ter sido o primeiro membro do casal a dizer 'amo-te'. Mas esta sexta-feira, 21 de março, a também atriz esteve com Benny Blanco no 'Today Show' que, por seu turno, revelou mais alguns detalhes desta história.

"Quando começámos a namorar, ela fez uma cirurgia à mão", começou por partilhar Blanco. "Estava ainda a acordar da anestesia, quando simplesmente disse: 'amo-te'. E eu perguntei: 'O quê?' E ela voltou a dizer: 'Eu amo-te'".

Gomez, de seguida, brinca sobre o momento: "Eu não me lembro".

E qual foi a resposta de Benny Blanco? "Eu disse-lhe: 'Volta para a cama, querida'. Admito que foi um erro", riu-se.

À medida que o relacionamento progrediu, o produtor musical decidiu que estava pronto para assumir os seus sentimentos por Selena. "Eu estava em Nova Iorque e pensei: 'Ok, vou dizer-lhe'. Tinha tudo planeado", contou. "Eu estava deitado na cama com ela, prestes a dizer que a amava e não é que ela diz antes de mim? Ela roubou o meu momento!", brincou.

