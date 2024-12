Como foi noticiado na quinta-feira, dia 12 de dezembro, Selena Gomez ficou noiva de Benny Blanco após pouco mais de um ano de namoro.

Apesar de a relação de amor ter pouco mais de 12 meses, o casal conhece-se há mais de uma década, quando se cruzaram pela primeira vez, como relata o E! News.

"Nós conhecemo-nos há quase 16/17 anos", revelou o produtor musical numa entrevista à SiriusXM Hits 1, em abril. "Obviamente, fizemos muitas músicas juntos. Mas antes de fazermos qualquer música, fui a um dos grandes encontros dela – quando ela estava a sair da Disney para fazer a sua própria música. Nenhum de nós se lembra desse encontro, mas a mãe dela lembra-se", acrescentou.

Já em conversa no 'The Howard Stern Show', o músico recordou: "Quando saímos para o nosso primeiro encontro, nem sabia que era um encontro".

O casal começou a namorar no ano passado, e desde que Selena confirmou a relação em dezembro de 2023, a cantora tem feito várias partilhas nas redes sociais onde a cumplicidade, amor e afeto não passam despercebidos. Entre as publicações está, por exemplo, um vídeo onde ambos respondem a várias perguntas virais como quem é que disse "amo-te" primeiro, que no caso foi Selena Gomez.

Em fevereiro, a artista confessou em conversa com Zane Lowe, da Apple Music, que a relação com Benny é única. "É o mais seguro que sinto, e tem sido realmente adorável".

Por sua vez, o músico partilhou ainda com Howard Stern, recorda o E! News: "Quando olho para ela, penso sempre: 'Não conheço um mundo melhor do que este'".

Um amor que já começou a dar frutos ao terem avançado para o próximo passo com o noivado. E perante o pedido de casamento, reunimos algumas das imagens mais amorosas do casal.

