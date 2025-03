Selena Gomez e Benny Blanco voltaram ao restaurante onde tiveram o primeiro encontro e cozinharam o prato que comeram na altura, refere a People.

Num vídeo que partilharam nas redes sociais no dia 10 de março, mostraram tudo.

"Achei que era mesmo cool se voltássemos e cozinhássemos com a Jazz", ouve-se o produtor musical dizer.

"Estamos a fazer camarão frito com caril", continuou, mostrando todos os passos, do polme à fritura do marisco, até ao prato completo, terminando com Selena a provar.

