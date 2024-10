Selena Gomez e o namorado Benny Blanco já entraram no espírito do Halloween e partilharam as suas máscaras com os seguidores.

"Curiouser and curiouser.. [Mais curioso e mais curioso]", lê-se na legenda de uma publicação da cantora, numa referência a uma passagem de 'Alice no País das Maravilhas', livro de Lewis Carroll.

Nas cinco fotografias partilhadas é possível ver Selena Gomez e Benny Blanco mascarados de Alice e Chapeleiro Louco, respetivamente.

