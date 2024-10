Selena Gomez revelou que já não dorme no seu próprio quarto. A cantora e atriz falou no Wondermind Mental Fitness Summit, a propósito do Dia Mundial da Saúde Mental.

"Como passei tanto tempo no meu quarto, já não durmo lá, porque associo-o a uma altura verdadeiramente negra", disse, citada pelo Daily Mail.

"Às vezes ter ansiedade é tão debilitante. Não saí da minha cama durante anos, e em parte foi porque não quis fazer o trabalho [interior]. E tens de acreditar realmente em ti para fazer o trabalho que te fará melhorar."

A cantora explicou ainda que ter conversas positivas consigo própria, mesmo que pareça estranho, é "muito impactante" para pessoas ansiosas.