Selena Gomez e Zoe Saldana estiveram presentes numa exibição do filme em que contracenam, 'Emilia Perez', em Nova Iorque, na quarta-feira, dia 16 de outubro, à noite.

As atrizes foram fotografadas à porta do Crosby Street Hotel. Ambas apostaram num look elegante e preto.

Gomez vestiu uma camisola presa por dentro de umas calças largas e um cinto preto. Já Saldana optou por uma saia branca com uma parte de cima com transparência e um casaco comprido preto.

