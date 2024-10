Selena Gomez e Zoe Saldana deslumbraram na passadeira vermelha da estreia de 'Emilia Perez', em Los Angeles (EUA).

As duas atrizes, que contracenam no filme, optaram por vestidos de gala compridos e sem alças.

Selena Gomez vestiu uma peça com um decote dramático e luvas de ópera pretas.

Já Zoe Saldana trouxe alguma cor, com a parte de cima do vestido num rosa vibrante. A atriz fez-se acompanhar pelo marido Marco Perego, com quem trocou afetos na passadeira vermelha.

Carregue na galeria para ver os looks de Selena Gomez e Zoe Saldana na estreia de 'Emilia Perez' em Los Angeles.

Leia Também: Selena Gomez revela a razão devastadora para já não dormir no seu quarto