Selena Gomez calou os 'haters'! Após a aparição da atriz na estreia do filme 'Emilia Perez', no Festival de Cinema Franco-Americano em Los Angeles, a 29 de outubro, Selena reagiu aos comentários dos usuários do TikTok sobre o seu corpo.

Mais especificamente, a cantora de 'Same Old Love' respondeu a um vídeo no qual foi 'acusada' de tentar esconder a barriga com as mãos, enquanto posava para os fotógrafos.

"Isto deixa-me doente", escreveu a atriz nos comentários do vídeo, que entretanto foi eliminado.

Contudo, o TMZ conseguiu uma captura de ecrã que mostrava a reação de Selena Gomez, claramente irritada com o sucedido.

© TMZ

"Eu sofro de SEBO [supercrescimento bacteriano] do intestino delgado. Ele inflama. Não me importo de não parecer uma pessoa doente. Não tenho esse corpo. Fim da história. Não, eu não sou uma vítima. Sou apenas humana".

De acordo com a Mayo Clinic, localizada nos EUA, SEBO trata-se de uma condição de proliferação bacteriana excessiva que causa inchaço, dor e outros sintomas associados ao trato intestinal.

Para a estreia de 'Emilia Perez', Selena Gomez usou um vestido preto, assimétrico, com uma abertura na coxa.

