Depois de ter encantado os fãs na terça-feira, 18 de fevereiro, dia em que organizou uma 'listening party' para que os fãs pudessem ouvir o seu novo álbum recentemente anunciado, Selena Gomez lançou uma nova música.

'Call Me When You Break Up' é uma colaboração com noivo, o produtor Benny Blanco, e com a artista Gracie Abrams, e já está disponível.

"'Call Me When You Break Up' com o Benny Blanco e a Gracie Abrams já está cá fora. Adorei fazer esta música e vídeo com estes dois", escreveu na legenda de uma publicação partilhada nesta sexta-feira, 21 de fevereiro, na sua conta de Instagram.

