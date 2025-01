Os incêndios na Califórnia já obrigaram milhares de pessoas a fugir das suas casas, deixando várias desalojadas, entre elas algumas celebridades.

O balanço mais recente dá conta de que cinco pessoas foram detidas por causar pequenos incêndios nesta altura crítica na região de Los Angeles.

Os múltiplos incêndios que assolam a cidade já causaram a morte de 25 pessoas, entre elas a atriz Dalyce Curry e o ator Rory Callum Sykes, com mais de 16.100 hectares ardidos, 7.000 estruturas destruídas e a retirada de mais de 150.000 pessoas das suas casas desde o dia 7 de janeiro.

De acordo com a imprensa internacional, os atores Mel Gibson, Anthony Hopkins, Milo Ventimiglia, Cameron Mathison, Billy Crystal, as estrelas do reality show 'The Hills' Spencer Pratt e Heidi Montag, os atores Leighton Meester e Adam Brody, a apresentadora Ricki Lake e a mãe da atriz Jennifer Grey perderam as suas casas.