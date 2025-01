Diogo Morgado faz parte do elenco de 'Vizinhos para Sempre', série da TVI e da Amazon Prime que estreia no dia 18 de janeiro.

No evento de lançamento em que o Fama ao Minuto esteve presente, na quinta-feira, 9 de janeiro, em Lisboa, o ator falou da série, mas também abordou a situação dos incêndios que assolam o sul da Califórnia e que tem levado à destruição total de inúmeras residências, entre elas de várias celebridades.

"Com muita tristeza, tenho vários amigos lá que estão numa situação complicada. Não está a ser fácil", respondeu quando questionado sobre como tem recebido as notícias da catástrofe.

"É uma área muito, muito extensa, com casas a serem completamente destruídas. As pessoas estão completamente em pânico. As pessoas que conheço, felizmente, estão todas bem, mas há ali casas em Malibu, por exemplo, que foram completamente destruídas. Não consegui falar com o Joaquim de Almeida, mas lembro-me que ele tinha lá uma casa", acrescentou.

Leia Também: "Desapareceu tudo". Celebridades deixam casas devido aos incêndios em LA