Vários incêndios estão a assolar o sul da Califórnia, obrigando milhares de pessoas a abandonar as suas casas, depois dos ventos fortes que se fazem sentir na região tornarem mais difícil a sua extinção.

O primeiro incêndio começou em Pacific Palisades, na terça-feira, 7 de janeiro. A jornalista Maria Shriver descreveu o cenário como "devastador".

"Desapareceu tudo. O nosso bairro, os nossos restaurantes. Todos os nossos amigos perderam tudo", escreveu na legenda de um vídeo que mostra ruas com todos os edifícios destruídos pelo fogo.

Vários foram os fogos que surgiram noutras regiões, nas horas seguintes, tendo levado as casas de mais de 80.000 pessoas a serem evacuadas.

Entre elas, encontram-se várias celebridades que vivem na área, ou têm casas de férias. Algumas delas chegaram a ter as suas habitações totalmente consumidas pelas chamas.

É o caso do ator Cameron Mathison, das estrelas do reality show 'The Hills' Spencer Pratt e Heidi Montag, e dos atores Leighton Meester e Adam Brody, de acordo com a imprensa internacional.

A apresentadora Ricki Lake e a mãe da atriz Jennifer Grey também perderam as suas casas, assim como Paris Hilton e Diane Warren ficaram sem as propriedades de férias.

Outros famosos viram as suas residências serem evacuadas. É o caso de Mandy Moore, Ben Affleck, Tom Hanks, Reese Witherspoon, Eugene Levy, Mark Hamill, Jennifer Love Hewitt, e os filhos de Travis Barker, Alabama e Landon Barker.

A casa da ex-vice presidente Kamala Harris está também em risco.