Anthony Hopkins encontra-se na lista de celebridades que perderam a casa nos incêndios da Califórnia.

De acordo com o Daily Mail, 30.000 residentes encontram-se sob ordem de evacuação, incluindo inúmeras celebridades.

O ator comprou a casa na área de Pacific Palisades, em 2021, por seis milhões de dólares (5.82 milhões de euros).

De acordo com a mesma publicação, esta não é a primeira vez que as casas do ator estão envolvidas em incêndios.

Em novembro de 2018, a sua casa escapou a um incêndio que destruiu a casa do lado. E, em 2000, Hopkins perdeu a sua casa de Londres (Inglaterra) num incêndio, enquanto estava em Los Angeles (EUA).

