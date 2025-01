Leighton Meester e Adam Brody também perderam a casa nos incêndios que assolam a Califórnia esta quarta-feira, 8 de janeiro.

A casa de ambos, avaliada em 6.5 milhões de dólares (6.32 milhões de euros), foi consumida pelas chamas.

As imagens devastadoras, da casa destruída, circulam nas redes sociais, tendo a notícia sido confirmada pela Page Six.

No mesmo dia, as estrelas do reality show 'The Hills', Heidi Montag e Spencer Pratt, também perderam a sua casa, enquanto várias celebridades viram as suas casas ser evacuadas.