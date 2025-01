Após várias celebridades terem perdido as suas casas nos incêndios da Califórnia, ou terem recebido ordens de evacuação, várias já regressaram às suas habitações, registando os momentos emotivos depois de temerem perder tudo.

Cindy Crawford, por exemplo, partilhou uma fotografia da vista da casa com um texto onde explica o quão grata se sente por "ainda ter uma casa à qual regressar".

Depois dos incêndios terem destruído totalmente a sua casa de férias de Malibu, Paris Hilton entrou na sua residência, em Beverly Hills, que ainda conta com as decorações de Natal.

Já Jamie Lee Curtis mostrou-se igualmente grata por a casa se ter salvo e partilhou um vídeo de um pássaro que serve de "lembrete que a natureza" continua a viver no meio da tragédia.

De relembrar que os atores Mel Gibson, Anthony Hopkins, Milo Ventimiglia, Cameron Mathison, Billy Crystal, as estrelas do reality show 'The Hills' Spencer Pratt e Heidi Montag, os atores Leighton Meester e Adam Brody, a apresentadora Ricki Lake e a mãe da atriz Jennifer Grey perderam as suas casas nos incêndios.

