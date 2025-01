Paris Hilton viu a sua casa de Malibu ser destruída pelos incêndios que assolaram o sul da Califórnia num evento que apelidou de "devastador e aterrorizante".

Numa entrevista exclusiva à Page Six, durante o God’s Love We Deliver Young Hearts Friends Fest, a socialite afirmou que o mais perturbador da perda é "todas as memórias e sentimentos" que tinham no local, referindo que a família tinha um 'quarto artístico' onde criaram "coisas muito giras que gostariam de ter conseguido guardar para sempre".

"Mas o mais importante é que estamos todos a salvo e sou muito grata por isso", concluiu.

De relembrar que a DJ teve ainda uma ordem de evacuação da casa onde a família reside, em Los Angeles, mas essa moradia escapou aos incêndios.

