Paris Hilton esteve presente no Young Hearts Friends Fest, no Museum of Ice Cream, em Nova Iorque (EUA), na companhia dos filhos, que se estrearam na passadeira vermelha, revela a People.

A mãe foi fotografada com os dois bebés ao colo. De relembrar que London, de 14 meses, e Phoenix, de dois anos, são fruto do casamento com Carter Reum.

Paris e a filha escolheram um look todo cor-de-rosa, enquanto o menino foi com calças e camisola azuis.

A família foi ainda fotografada também com a irmã de Paris, Nicky Hilton Rothschild.



© Jamie McCarthy/Getty Images for God's Love We Deliver

