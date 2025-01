Na quinta-feira, 9 de janeiro, o Fama ao Minuto esteve presente no evento de lançamento de 'Vizinhos para Sempre', em Lisboa.

A série de humor da TVI e da Amazon Prime conta com um extenso elenco, do qual faz parte Diogo Morgado, que falou com os jornalistas.

"Diverti-me muito, diverti-me mesmo muito [a fazer a série]. Tive conhecimento do projeto quando ainda não tinha ninguém associado. Aliás, na altura queriam que fizesse outra coisa, mas eu queria muito isto. Foi escolhida a dedo", revelou.

Quando questionado sobre a sua personagem, respondeu: "É um parvalhão terrível. É um ator de novela, ultra canastrão, se calhar igual a mim, não sei (risos), e que acha que o mundo gira à volta dele."

"Ele vai para lá, inicialmente, para fazer um favor ao irmão, que é o Miguel Raposo, que é alguém com quem queria muito trabalhar e ainda não tinha tido oportunidade. Já tinha trabalhado com os pais dele, mas com ele não", concluiu.

