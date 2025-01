Gwyneth Paltrow - e a sua marca, a Goop - vai fazer uma doação para ajudar perante os incêndios que continuam a devastar Los Angeles.

A atriz foi uma das celebridade que fez questão de ajudar financeiramente nesta fase difícil, tendo comunicado este gesto numa publicação que foi feita no Instagram.

"Los Angeles... Tenho procurado palavras, escrevo e apago", começou por dizer numa partilha que publicou em conjunto com a marca na quinta-feira, dia 16 de janeiro.

Gwyneth Paltrow falou do prejuízo que os fogos já causaram até à data, e das vítimas, e acrescentou: "[...] Cada casa é um refúgio e uma testemunha das pessoas que fizeram dela um lar".

"Há mais a fazer do que a dizer. Os primeiros socorros arriscam as suas vidas e saúde para nos proteger. Jornalistas locais mantêm-nos informados para que possamos fazer escolhas que salvam vidas. Vizinhos a cuidarem uns dos outros, ferozmente, perante a grande incerteza e medo", continuou.

Entre vários agradecimentos, comunicou: "Quanto à Goop, comprometemo-nos a doar mais de dois milhões de dólares em produtos para as organizações beneficentes, incluindo Baby2Baby, Altadena Girls e várias instituições de caridade locais. [...] Com o suporte da nossa equipa da loja Brentwood, estamos a distribuir pacotes de cuidados com produtos de beleza e cuidados com a pele para clientes da Goop diretamente afetados pelos incêndios".

"A nossa própria chef Kim, que representa o melhor de nós, mobilizou a Goop Kitchen para servir mais de 800 refeições às pessoas dos primeiros socorros", disse ainda.

Leia Também: Incêndios. Camila Alves partilha adoráveis fotos antigas dos filhos em LA