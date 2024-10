No Dia Mundial da Saúde Mental, que se assinala a 10 de outubro, o príncipe Harry esteve à conversa com Jonathan Haidt, psicólogo e autor, sobre smartphones, redes sociais e o impacto destes nos jovens.

"Em muitos casos, os smartphones estão a roubar a infância dos jovens", disse o duque de Sussex, citado pela People.

Jonathan Haidt concordou com Harry, explicando que as pessoas que nasceram depois de 1995, e que vivem em países de língua inglesa, chegam à puberdade com níveis altos de ansiedade, depressão, e tendências suicidas como consequência direta do uso de smartphones.

--

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

