Marta Cruz revelou hoje, dia 16 de novembro, através de uma emotiva partilha feita nas redes sociais, que a filha Yasmin, de 18 anos, iniciou o processo de mudança de sexo.

Num longo texto, a filha de Carlos Cruz fez notar que sempre soube que Yasmin se sentia como um menino e demonstrou estar a 100% ao lado da filha nesta decisão.

Assim, Marta começou por dizer: "Quando decidimos pôr uma vida neste mundo, precisamos estar cientes de que ela nunca será, nem deverá ser, uma projecção dos nossos sonhos. Foste a minha primeira gravidez e preparei-me para ser mãe de uma menina, mas eu já sabia, desde quando mal sabias falar".

"O que sempre importou foi a tua auto estima, a tua saúde mental e física, a concretização dos teus sonhos e o alcance da tua felicidade! Tenho medos? Tenho e são muitos! Como irei conseguir proteger te de todo o preconceito, de toda a maldade e ainda de comentários negativos? A resposta é muito simples: na maioria das vezes eu não consigo e nem vou conseguir, mas estarei sempre aqui, para ti e por ti, contra tudo que vier", sublinhou Marta, de seguida.

A ex-concorrente do reality show 'A Quinta' continuou: "Hoje vibro e emociono me contigo no começo da toma dos teus primeiros hormónios. O teu sorriso na consulta, deixou me muito emocionada! Sei que irei sorrir ainda mais quando te vir olhar para o teu corpo a tornar se no que sempre sonhaste e com a forma que sempre idealizaste. Não tem como não sentir orgulho de alguém como tu! Sou grata e muito feliz por ser tua mãe e por poder te dar todo o apoio que precisas".

Por fim, Marta Cruz disse: "Ainda cometo erros e irei cometer mais alguns durante todo este processo, mas irei aprender e dedicar-me dia após dia, e quero que saibas que nunca, mas nunca, irei soltar a tua mão. Te amo".

