A fotografia, que venceu inicialmente a categoria Food for the Family, apoiada pelo The Felix Project, foi tirada na Antiga Cidade de Shuangliu, na província de Sichuan, na China. “As senhoras idosas na imagem estão a ‘organizar uma formação Portão do Dragão’”, explica Xiaoling Li. “Esta é uma expressão chinesa usada para descrever vizinhos que se juntam para conversar, partilhar histórias e pôr a conversa em dia. Comem o famoso petisco de Sichuan, rolinhos primavera (spring rolls). A comida torna estas pessoas felizes; desfrutam de uma vida bonita e alegre”.

“Que imagem vencedora perfeita para os nossos tempos", diz Caroline Kenyon, fundadora dos World Food Photography Awards, patrocinados por Bimi. "Esta imagem, incrivelmente enquadrada, captura cinco mulheres idosas na província de Sichuan a deliciar-se com boa comida entre amigas. A alegria que têm na companhia umas das outras é palpável, uma poderosa resposta aos que nos querem dividir. A cor, a composição, a variedade de expressões enquanto uma das protagonistas continua de forma determinada a saborear a comida…. Duvido que haja alguém que não se sinta inspirado por esta fotografia”.

O fotógrafo português André Boto, que já foi finalista dos prémios várias vezes, triunfou novamente este ano. A sua imagem “Egg” recebeu a distinção Highly Commended na categoria MPB Award for Innovation. "O meu objetivo era mostrar todos os elementos do ovo de forma realista – a casca, a clara e a gema – mas separando-os", diz Boto.

Os vencedores das 25 categorias do concurso foram revelados pelo chef, empresário e escritor gastronómico Yotam Ottolenghi nas Mall Galleries, em Londres, terça-feira, 20 de maio, durante uma cerimónia de entrega de prémios que reuniu estrelas do mundo da gastronomia e das artes.

"Estes prémios mostram o poder da fotografia em contar incríveis histórias gastronómicas de todo o mundo", diz Dave Samuels, diretor de marca da Tenderstem Bimi Broccolini e patrocinador principal dos prémios. "Independentemente das mudanças no mundo, a comida continua a ser o centro das nossas vidas. Estas imagens extraordinárias servem como um lembrete do papel fundamental que a comida desempenha nas comunidades; unindo pessoas através do cultivo, da culinária, da partilha à mesa, da celebração e da sobrevivência".

O painel global de jurados deste ano, responsável por avaliar quase 10.000 candidaturas enviadas de 70 países, foi presidido pelo fotógrafo de gastronomia, David Loftus e incluiu: Henrique Sá Pessoa, chef Michelin, Claire Reichenbach, CEO da James Beard Foundation, Tom Athron, CEO da Fortnum & Mason, e Rein Skullerud, fotógrafo sénior e editor de fotografia do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas.

Uma exposição gratuita com todas as 185 imagens finalistas irá estrear-se nas Mall Galleries, em Londres e estará disponível entre 21 e 25 de maio. Uma seleção de imagens será também exibida na Fortnum & Mason a partir de 2 de junho, assim como no Museum of the Home, de 3 de junho a 7 de setembro.