Júlia Palha foi pedida em casamento, tal como anunciou aos seguidores na passada sexta-feira.

A atriz estava em viagem com amigos e com o namorado, Frederico Porem Murta, em Jerez de la Frontera, Espanha, quando foi surpreendida com o pedido.

Este domingo, Júlia partilhou várias imagens da viagem e mostrou aos seguidores o noivo, que sempre resguardou a identidade. Nos comentários, este fez questão de escrever:

"Um anjinho caído do céu e que me alegra todos os dias".

Veja as imagens na galeria

Leia Também: Júlia Palha vai casar. Atriz mostra anel de noivado