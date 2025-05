Jack Maynard, youtuber e estrela de 'I'm A Celeb', casou-se com Lily Mackie (sobrinha do marido de Pippa Middleton, James Matthews) pela segunda vez numa luxuosa cerimónia que decorreu em França.

O casal deu o nó pela primeira vez no mês passado, na presença dos entes queridos, no Chelsea Old Town Hall, em Inglaterra.

Nesta segunda cerimónia, realizada no Château Saint-Martin & Spa, em Vence, França, entre os convidados estavam o irmão de Jack, Conor Maynard, a irmã Anna, Vogue Williams e o marido Spencer Matthews, e os YouTubers Casper Lee e Joshua Pieters.

Ao falar do casamento, Vogue Williams revelou que ficou tão bêbeda que pouco se recorda da véspera deste dia. A apresentadora, de 39 anos, confessou que não consegue lembrar-se de como é que voltou para o quarto de hotel depois de ter bebida demais.

"Foi o casamento mais lindo que já vi em toda a minha vida", destacou. "Fiquei animada na sexta-feira porque tinha um bar de margaritas. Fiquei entusiasmada e, no dia seguinte, acordei e lembrei-me do resto da noite, mas definitivamente não me lembrava de como tinha entrado no quarto do hotel", confessou, como relata o Daily Mail.

