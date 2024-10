Nina Dobrev e Shaun White estão noivos e a novidade foi destacada na página de Instagram da atriz. "RIP namorado, olá noivo", escreveu na legenda das fotografias que registaram o pedido de casamento.

De acordo com a Vogue, o casal ficou noivo em Nova Iorque no final de outubro, e sabe-se que o pedido foi feito sob um arco de rosas brancas no restaurante Golden Swan.

Shaun White planeou tudo ao pormenor, e até pediu ajuda ao agente para enviar a Nina um falso convite para um jantar íntimo CFDA/Vogue com Anna Wintour, no Golden Swan, em Nova Iorque. E a atriz aceitou. "O convite parecia mesmo real", comentou.

Quando chegou ao local, a atriz percebeu que as únicas pessoas que estavam na sala eram o fotógrafo e Shaun White, que estava com um look Ralph Lauren sob um arco de rosas brancas.

"Fiquei em choque", confessou Nina Dobrev à revista sobre o surpreendente pedido de casamento. "Simplesmente, congelei", acrescentou, mostrando que não estava nada à espera. Mais tarde, Nina e Shaun estiveram com amigos para comemorar o noivado.

Durante alguns dias, o casal manteve a novidade apenas com as pessoas mais próximas, e Nina tirava o anel de noivado - de cinco quilates - sempre que saía de casa. Mas agora decidiram partilhar a notícia com o mundo.

