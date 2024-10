Tomás Santos cumpriu sete anos de prisão por tráfico de droga e outros delitos. Com a notícia da sua libertação, o ex-ator de 'Morangos com Açúcar' foi convidado a estar presente, esta semana, no programa 'Júlia' da SIC.

Em entrevista com a apresentadora, Tomás revelou que conseguiu criar o seu próprio negócio e que é hoje personal trainer. Cerca de dez meses depois de ter saído da prisão, separou-se da mãe dos filhos, foi viver para um quarto e encontrou uma ex-namorada de infância.

"Fui à procura de uma cama. Ao entrar nessa loja [de móveis], à procura do que precisava, vi uma das funcionárias e pedi ajuda", começou por contar. "Era a Sofia. A Sofia foi uma namorada de escola, quando tínhamos 14 ou 15 anos, mas depois cada um seguiu a sua vida. Ela nunca saiu de Cascais, mas eu nunca mais a vi. Não mantivemos contacto", revelou.

Momentos depois, sentada ao seu lado, Sofia confessou que quando viu Tomás sentiu as comuns "borboletas na barriga".

“Quando o vi, só queria fugir, queria correr, só queria sair dali", brincou a namorada. "Senti-me tão nervosa. Já não o via há tantos anos".

Embora soubesse do seu passado, olhou para o personal trainer e viu "o Tomás de 14 anos".

Também com três filhos, Sofia admitiu ter sentido algum receio, mas uma conversa com Tomás fê-la mudar de ideias: "Ele disse-me: 'Se já tinha motivos para ser um homem diferente e para fazer o bem, tu és mais um motivo, eles [os filhos de Sofia] são mais um motivo'. E até agora nada a dizer", revelou.

"Muito romântico", reconheceu Júlia Pinheiro.

No final da entrevista, Tomás Santos decidiu fazer uma surpresa a Sofia e pediu-a em casamento em direto no programa.

"Sei que todos os dias aprendo muito contigo. Ajudaste-me a ser menos impulsivo, tornaste-me uma pessoa mais calma, mais ponderada e… não há outra forma de fazer isto, sem ser da maneira tradicional", afirmou o convidado, levantando-se do sofá e ajoelhando-se em frente à namorada.

"Não resta mais dúvidas. Tu sabes o quanto gosto de ti, sabes o que temos vivido e sabes que, se há alguma certeza que tenho - além de não querer voltar à mesma vida - é contigo que quero partilhar o resto dos meus dias. Quero pedir-te em casamento", assumiu.

"Claro que aceito!", foi a resposta emotiva de Sofia.

Leia Também: Tomás Santos saiu mais cedo da prisão... com a 'ajuda' de Júlia Pinheiro