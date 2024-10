Tomás Santos, conhecido por pertencer ao elenco de 'Morangos com Açúcar', da TVI, foi condenado a 11 anos de prisão por tráfico de droga, em 2018. Porém, sete anos depois da condenação, o ex-ator ficou em liberdade condicional.

Esta semana, Tomás Santos marcou presença no programa 'Júlia' e revelou que a decisão do juiz terá sido influenciada pela primeira entrevista que deu à apresentadora, em 2022, quando ainda estava preso. Na altura, Tomás aproveitou uma saída precária para dar a entrevista.

"O juiz que deu a condicional também viu a entrevista e também ficou agradado", afirmou Júlia Pinheiro no programa de quarta-feira.

"Por um motivo", esclareceu o ex-ator. "Ficou admirado por ter sido tão transparente e notou que, de alguma maneira, estava a ser sincero naquilo que disse. Foi uma reação positiva. É bom notar arrependimento".

"Dei a entrevista e fui o mais honesto possível. Assumi tudo o que tinha feito. Não arranjei desculpas, não procurei... Assumi a minha culpa. Acho que essa é a grande chave para podermos evoluir enquanto pessoas. E, em primeiro lugar, temos sempre de assumir a nós próprios onde é que erramos. A partir daí é que podemos recomeçar, renascer e tentar fazer melhor", concluiu.

Na página oficial de Instagram de Júlia Pinheiro, a apresentadora publicou um vídeo no qual anunciava a entrevista com Tomás.

"Preso por posse e tráfico de droga, Tomás Santos está livre e numa nova fase. Esta tarde, recebo o ator que conquistou multidões… para conhecer a sua nova vida", escreveu na legenda.

Recorde-se que, em 2007, Tomás Santos fez parte do elenco da série juvenil 'Morangos com Açúcar'. Porém, no mesmo ano, uma rixa de café acabou por ditar a queda do seu sucesso. Acabou detido e acusado de rapto.

Este incidente afastou-o da televisão, mas foi a partir do final de 2013 que o ex-ator cometeu uma série de ilegalidades, sendo as mais graves a posse e o tráfico de droga. Acabou condenado a 11 anos de prisão. Chegou a sair em 2017 por excesso de prisão preventiva, mas reincidiu por ter voltado a traficar.

De referir ainda que, na mesma conversa com Júlia Pinheiro, Tomás Santos falou da nova fase da sua vida e pediu a namorada em casamento. Veja aqui.