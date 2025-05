Maria Lisboa ficou no centro das atenções depois de uma "desavença com a antiga agente", como começam por destacar num vídeo promocional do 'Júlia'.

A apresentadora Júlia Pinheiro vai receber no seu programa das tardes da SIC, esta terça-feira, dia 20 de maio, a ex-agente da cantora.

"A cantora acusa a empresária de lhe cobrar mais dinheiro do que estava contratualizado. Já a agente diz que viveu um autêntico terror com Maria Lisboa, e acusa-a de a perseguir, agredir e vandalizar a sua casa e carros. Em tribunal ficaram provadas algumas das acusações e a cantora acabou condenada a três anos e meio de pena suspensa", explicam ainda no mesmo vídeo promocional.

